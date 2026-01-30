お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が29日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。芸人の「単独ライブ」がはじまったきっかけを明かした。今月は山添がマンスリーアシスタントを務め、ニッポンの社長、ロングコートダディ、中国出身芸人・いぜんがゲスト出演。M-1グランプリでトークが盛り上がり、ニッポンの社長・ケツが「単独ライブってジュニアさんの発明なんですか？」と質問し