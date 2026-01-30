〈「私は羆に用心するから、遭遇することは滅多にない」それでもうっかり近づきすぎて見た羆の姿は…〉から続く昨年の「今年の漢字」にもなった「熊」について、近くから、遠くから、考える。「文學界」2026年2月号の特集「熊を考える」より、作家・木村紅美さんのエッセイ「熊は家のまえに来た」を特別に公開します。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆ ◆ ◆九月二十五日、盛岡の中心街にあるライヴハウスでGEZANを見た