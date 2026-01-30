大阪市・天王寺区で22日、猛スピードで逆走した黒い車が、前方を右折しようとしていた白い車に衝突する事故が発生した。目撃者によると、衝突の弾みで白い車は標識に激突したが、黒い車はそのまま現場を離れ、少し先の路上に乗り捨てられていたという。対向車線を突き抜ける危険な走行 22日、大阪市天王寺区でカメラが捉えたのは、衝突事故の瞬間だ。運転手が近くのスーパーに向かって走っていた。すると、対向車線を黒い車が