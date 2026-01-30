徹底した品質へのこだわりを第一に、サジー（沙棘）の素晴らしさを広めたい――。楊社長は中国内モンゴル自治区の首都・フフホト市出身。フフホトは漢字表記で「呼和浩特」。都市の名は青の街を意味する。日本の大学院で学んだ後、故郷の特産物・ビコアサジーを商材にビジネスをスタート。果実オイル、種子オイル、果汁粉末、果皮粉末、種子フラボノイド、茶葉、ピューレを品揃えして国内で販売してきた。有機JAS認定を取得し