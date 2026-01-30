日本の稲作はかつて生産性が世界2位だった。ただし50年以上も前の話。その後はアメリカや中国などに次々と抜かれ、近年は16位と大幅に後退。▼データを公表したのはマッキンゼー・アンド・カンパニーの加茂正治シニアアドバイザー。一般論として兼業農家や小規模農家の多さを紹介し、独自視点でコメの流通に市場（いちば）がないことを指摘。「産業が成長するには市場原理が必要。絶え間ない切磋琢磨で品質向上や効率化が進む。