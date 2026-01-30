イートアンドフーズは「大阪王将」ブランドの冷凍食品でごはんやおかずをセットにしたワンプレートのラインアップを強化する。中華の定番メニューを組み合わせた「直火炒飯と回鍋肉」と「直火炒飯とたれつき肉焼売」の2品を3月から新発売。自社工場の大きな中華鍋で炒めた炒飯と回鍋肉、業界最大級の食べ応えある肉焼売（1粒35g）をそれぞれ組み合わせたおいしさを手軽なレンジ調理で楽しめる。1月16日に春夏商品の発表会を