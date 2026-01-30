29日の朝、大館市で屋根から落ちてきた雪が体にあたり、転倒した女性が大けがをしました。大館警察署の調べによりますと29日午前9時20分ごろ、大館市清水で自宅敷地内の除雪作業をしていた87歳の女性に、自宅屋根から落ちてきた雪があたりました。女性はその衝撃で転倒し、背中の骨を折るなどの大けがをしました。県内では、内陸地域と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。対象地域では降雪による積雪や、気温の予報