サッカーJ1ファジアーノ岡山は、現在法政大学に在籍するMF小倉幸成（こうせい）選手の2027/28シーズン（2028年1月）からの加入が内定したと発表しました。 2005年生まれの小倉選手は、世代別日本代表を数多く経験しています。これまでの代表歴は2024年U-19日本代表、AFC U20アジアカップ中国2025予選、2025年U-20日本代表 AFC U20アジアカップ中国2025、FIFA U-20ワールドカップチリ2025などとなっていま