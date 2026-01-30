4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の追加キャストとして、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠の出演が発表された。 参考：『SAKAMOTO DAYS』X（スラー）役のキャスト予想白熱候補に新田真剣佑、山田裕貴ら？ 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミック