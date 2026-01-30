スターラックス航空は、東京/成田〜台北/桃園・台中線でタイムセールを、1月27日から2月12日まで実施する。プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの往復航空券の一部予約クラスを対象に、運賃の12％を割り引く。台湾以外は共同運航（コードシェア）便も含まれる。搭乗期間は3月15日から10月24日まで、一部期間は除外。プロモーションコードは「JXNRT12」。運賃部分以外、ストップオーバーを含む旅程は割引対象外となる。