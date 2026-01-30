メジャーリーグ・サッカー（MLS）のサンノゼ・アースクエイクスは29日、ライプツィヒに所属するドイツ代表FWティモ・ヴェルナーが完全移籍で加入することを発表した。なお、2028年6月までとなる、サラリーキャップ外となるデジグネイテッド・プレイヤーとして契約することとなる。現在29歳のヴェルナーはシュトゥットガルトの下部組織で育ちトップチームに昇格してプレー。2016年夏に加入したライプツィヒでその才能を開花させ