監督会議の小久保監督からの提案が発端となったとされる（C）産経新聞社モヤモヤが残りながらも、「まぁ仕方ないかな」と黙認されてきた、試合前のあの光景がいよいよ無くなりそうです。1月20日に行われたプロ野球の12球団監督会議で、試合前の「敵味方お喋りタイム」を禁止することが確認されました。ソフトバンクの小久保裕紀監督からの提案に対して、他球団の監督も同調。反対意見はなかった模様です。 【関連記事】守備で