スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第3弾を2月5日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。「CASUAL RUN CLUB PACK 3」とは、「Spring Starts」をコンセプトにフレッシュで明るくカラーリングされた、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。ランナーから絶大な人気を誇る