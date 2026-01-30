すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月5日午前9時から、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいとなっている。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチー