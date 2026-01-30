日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、KFCデリバリーのメニュー販売価格を、2月4日から店頭価格と同一に改定する。あわせて、これまで設定していた最低注文金額を撤廃し、注文できるメニューのラインアップも拡充する。「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じて利用できる「KFCデリバリー（「KFCデリバリー」は、Uber Eatsの配達ネットワークを活用