「おべんとうのおかず」はごろもフーズは、4月1日出荷分から、お弁当にピッタリの6種類の具材を甘辛い醤油味で煮込んだ「おべんとうのおかず」を値上げする。「おべんとうのおかず」は、お弁当にピッタリの6種類の具材を甘辛い醤油味で煮込んだ製品。具材の原材料である国産さば等や調味料の価格が上昇し、さらに継続的な人件費の上昇により、売上原価が増加している。同社としましては、安全・安心な製品を消費者の人々に安定的に