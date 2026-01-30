【ロサンゼルス＝後藤香代】米ミネソタ州ミネアポリスで住民２人が不法移民を取り締まる連邦捜査官に相次ぎ射殺された事件を巡り、トランプ政権の国境管理責任者トム・ホーマン氏は２９日、ミネソタ州など各地で街頭に繰り出す捜査官の数を削減する計画を発表した。世論の反発を受け、強引な取り締まりの見直しを迫られた形だ。ホーマン氏はミネアポリスで記者会見し、「標的を絞った取り締まり作戦を展開する」と述べた。不法