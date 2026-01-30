劇場版「緊急取調室 THE FINAL」が公開され、2014年の放送開始以来、主演を務めてきた人気シリーズが完結となった天海祐希。"生き方も含めてカッコいい女優"としてトップを走り続けている天海が2004年に主演し、多くの人を感涙させたドラマ「ラストプレゼント 娘と生きる最後の夏」が日本映画専門チャンネルで2026年2月9日(月)・10日(木)に放送される。同年、天海は「離婚弁護士」にも主演。翌年には「離婚弁護士II〜ハンサム ウー