SNSをきっかけに流行中のドバイスイーツ。女優ハン・ガインの食レポが、あまりにも正直だと注目を集めている。【写真】ハン・ガイン「年に3回の流産、心崩れた」1月29日、ハン・ガインは自身のYouTubeチャンネルで、「価格帯別に絶対失敗しない！ハン・ガインおすすめ2026年トレンド旧正月ギフト10選（＋ドバイ餅＆ドバイクッキー実食）」と題した動画を公開した。動画の中でハン・ガインは、韓国で品薄状態が続くドバイチョコレー