【モデルプレス＝2026/01/30】女優の木村文乃が1月30日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ごはんの仕込みを公開し、話題を呼んでいる。【写真】1児の母・38歳女優、ひき肉キライな子供が「もっと食べたかった」ひき肉料理◆木村文乃、手作り子供ごはんを披露木村は「夜ごはんの仕込み」としハンバーグを焼いている写真を投稿。「ひき肉キライだけどきっと食べないんだけど一応ね、一応…」と子供用の小さめサイズも用