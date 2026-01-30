BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』のコンセプトティザーを公開し、世界中のファンの期待を高めた。1月30日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに『[DEADLINE] CONCEPT TEASER』を掲載。メンバーの肖像をクローズアップしたビジュアルで、新アルバム全体のムードやコンセプトの一端が明らかになった。【写真】ジェニー、日本でド派手な誕生日パーティー抑制の効いたモノクロトーンの演出とミニマルな構成が、ど