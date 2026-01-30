資料：岡山県空撮 岡山労働局によりますと、岡山県の2025年12月の有効求人倍率は、1.32倍（季節調整値）で、前の月より0.0３ポイント上昇しました（全国平均は1.1９倍）。 岡山労働局は、岡山県の雇用情勢について「求人が求職を上回って推移しているものの、求人が弱含んでおり、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断しました。 新規求人数は1万4159人で、前年同月比0.6％減と6カ月連続の減少。有