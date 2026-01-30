ホワイトソックスは２９日（日本時間３０日）、シカゴ市内のシアターで現地３０日、３１日に開催されるファン感謝イベント「ソックスフェスト」に村上宗隆内野手が出席できなくなったと発表した。ホ軍は「本人は、イベントに間に合う形で米国に戻ることを希望していたものの、実現せず、ソックスファンに対して残念に思っている。村上は現在、日本でビザ申請手続きを進めており、２月にアリゾナのキャンプに合流する予定」とリ