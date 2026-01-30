巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）と新外国人・フォレスト・ウィットリー投手（２８）、スペンサー・ハワード投手（２９）、ブライアン・マタ投手（２６）、ボビー・ダルベック内野手（３０）の４選手が３０日、ジャイアンツ球場で練習を行った。マタ以外の４選手は前日に来日したばかりだが、元気に始動。ウィットリーとハワードは２人でキャッチボールを行い、その後は仲良く並んでランニング。キャベッジとダルベック