将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で始まった。９時５０分に福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝、同５３分に挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が対局室入り。共に慣れ親しんだ将棋会館での開催のためか、対局開始時刻に近い入室となった。福間は黒のニットにオフホワイトのスーツ。西山はベージュのブ