あなたは読めますか？突然ですが、「粗相」という漢字読めますか？謝罪や謙遜の際に使われる言葉ですが、漢字の見た目からは「あらそう」や「そそう」のどちらが正しいのか、迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「そそう」でした！「粗相（そそう）」とは、ちょっとした不注意や手落ち、あるいは礼儀に反する無作法な振る舞いを意味します。些細な失敗や失礼を詫びるときに使う言葉で、「そつ」と「そう」という