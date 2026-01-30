あなたは読めますか？突然ですが、「靨」という漢字読めますか？笑ったときに頬にできる、あの可愛らしいへこみのことですが、漢字一文字で書かれると非常に難しく、読める方は少ないのではないでしょうか？気になる正解は……「えくぼ」でした！「彼女は笑うと片方の頬に深い靨ができる」「赤ちゃんのぷっくりした頬にある靨がとても愛らしい」のように、笑ったときなどに顔の皮膚が引き込まれてできる小さな窪みを表すときに使い