【新華社北京1月30日】中国と英国はスターマー首相の訪中で一連の前向きな合意に達した。1、双方は長期的かつ安定的な全面的戦略パートナーシップの発展に尽力する。2、中英ハイレベル気候・自然パートナーシップ樹立で合意した。3、中英ハイレベル安全保障対話を再開する。4、年内に新たな戦略対話と経済財政金融対話、経済貿易合同委員会会議などの枠組み対話を開催する。5、両国立法機関の通常交流再開で原則合意し