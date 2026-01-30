俳優の工藤阿須加（34）が29日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。結婚について語った。理想の夫婦像を「できればおじいちゃんおばあちゃんになっても、キスや手をつないで歩くとか憧れるな。自分の最愛の人っていうのが俺の中では憧れ」と語る工藤。以前より、付き合って「はじめから結婚の話はする」というほど結婚願望が強かったというが、ファーストサマーウイカから、現在の結婚願望について聞か