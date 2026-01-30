23年みやこS、24＆25年ダイオライト記念とダート重賞を3勝し、25日の前走プロキオンSで5着のセラフィックコール（牡6＝寺島、父ヘニーヒューズ）は近日中にJRA競走馬登録を抹消し、南関東に移籍することが決まった。30日、キャロットクラブが発表。移籍先は川崎の内田勝義厩舎を予定している。昨年、予定していた浦和記念に出られなかった経緯もあり、出走機会を増やし、活躍の場を広げられるよう新天地で再スタートすることに