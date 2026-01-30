強い寒気の影響で、日本海側では30日も積雪の増えている所があります。引き続き、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。青森では連日、雪が降り続いていて、30日、最も積もった雪の量は167センチに達しています。これは平年のおよそ2.5倍で、1月としては81年ぶりの大雪となっています。今後も雪雲が流れ込みやすく、山沿いを中心に積雪が増えるおそれがあります。31日朝までに予想される雪の量は、北陸で70センチ、東