ソフトバンクは30日、小久保裕紀監督（54）をはじめ選手、スタッフ152人が、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行い、4900人のファンが集まった。新選手会長に就任した栗原陵矢内野手は「毎年、引き締まる思いではありますけど、自分が先頭に立ってやるんだという気持ちにはなりました。なにをするにも、栗原選手会長という言葉がついてくるし、そのたびになったんだなという気持ちになる」と真剣なまなざしで語った。名実ともにリ