資生堂ランニングクラブは３０日、女子マラソン東京、パリ五輪代表の一山麻緒（２８）が３月３１日付で現役引退することを発表した。同社を退社し、新たな道を進む。一山は同社を通じて「いつも応援ありがとうございます。この度、２６年３月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました。資生堂在籍中にはクイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックという特別な舞台にも出場が叶うなど、私一