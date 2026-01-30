¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê2026Ç¯1·î29Æü¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥È¡¼¥ê¡¼¥Ñ¥¤¥ó¥ºGCÆîC¡á7765¥ä¡¼¥É¡¢Æ±ËÌC¡á7258¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼72¡Ëº£µ¨2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤¬ËÌC¤Ç1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î8¥¢¥ó¥À¡¼64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸åU¡ÝNEXT¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡ÖÁ°È¾¤Ï¾¯¤·¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸å