近鉄、オリックス、ヤクルトで１９年にわたってプレーした近藤一樹さん（４２）は、オリックス時代の２００８年に初めて２桁勝利を挙げ、先発投手としての地位を確立した。２年連続で規定投球回をクリアするなど奮闘したが、その後は相次ぐ故障に苦しめられていく。１１年オフからは４年連続して右肘を手術し、１４年オフには育成選手として球団と契約を結んだ。「１２５番」を背負っての出直しだった。◇◇シ