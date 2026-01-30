高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】洋装の庄田が…1月30日第85回の最後に、第18週「マツエ、スバラシ。」の予告が放送され、話題になっています。次週予告によると、ヘブンとの結婚で順風満帆だった松野家に不穏な気配が…。＊以下第85回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第85回あらすじ＞トキとヘブン（トミー・バストウさん）の元を、１人