幼児期の遊びは、ママにとっては成長のバロメーターのように感じられる瞬間があるのではないでしょうか。自分が小さい頃に夢中になった遊びを、わが子がまったくやりたがらない。その“違い”に投稿者さんは直面し、心がざわつくようです。『わが子は5歳の男児。お絵描きとかぬり絵、折り紙はしたくないみたい。大丈夫かな……。私は小さいときぬり絵をよくやっていたから』投稿者さんは不安を抱いているようです。しかし寄せられ