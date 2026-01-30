衆院選（2月8日投開票）の期日前投票が28日、福岡県筑豊地区の15市町村で始まった。急な解散だったため、半数以上の自治体で入場はがきの事前配達が間に合っていない。選管は「免許証など身分証があれば受け付けできる」と呼びかける。27日までに配達が済んでいないのは飯塚市、直方市、川崎町など。田川市は2月4日までかかると見込む。直方市は昨年の参院選で期日前投票所としたイオンモール直方について「手続きが間に合わな