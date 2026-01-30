久留米広域消防本部は27日、2025年の管内（福岡県久留米、大川、小郡、うきは、大刀洗、大木の4市2町）の火災の発生状況と救急、救助出動の概要を発表した。高齢者の搬送が増加し、救急出動の総数と搬送者数がともに過去最多となった。火災も126件で前年より22件増加した。