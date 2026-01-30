衆院選の期日前投票が28日、北九州市でも始まり、各区役所などに設けられた投票所に有権者が続々と訪れた。期間は投開票前日の2月7日まで。同市内の期日前投票所は計22カ所。うち各区役所の投票時間は午前8時半〜午後8時。商業施設では2月3日から、サンリブシティ小倉（小倉南区）、イオン若松ショッピングセンター（若松区）、イオンモール八幡東（八幡東区）にも設置。同4日からは、セントシティ（小倉北区）、イオン戸畑