今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【第5回CeVIOクリエイト祭】カップヌードルを作る【すずきつづみ】』というびたおれさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）You’re all alone You’re fixing ramen You pour hot water in Where are your thoughts wandering as you wait there?投稿者のびたおれさんが「カップヌードル」を作ります。カップヌードルとは言っても、バンダイから発売されたプラモ