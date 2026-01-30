アメリカのIT大手・アップルの去年10月から12月期の決算は、売上高と純利益がともに過去最高を記録しました。新型iPhoneの販売が好調だったことが要因だということです。アップルは29日、去年10月から12月期の決算を発表し、売上高は前の年の同じ時期と比べ16％増の1437億5600万ドル、日本円でおよそ22兆円でした。純利益も16％増の420億9700万ドル、日本円でおよそ6兆5000億円で、売上高・純利益ともに過去最高となりました。好調