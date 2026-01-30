1月29日、新潟県南魚沼市の八海山スキー場で、コース外を滑走していた東京都の20代男性が一時遭難しました。警察や消防など11人態勢で捜索し、男性は29日午後9時前に救助されました。 一時遭難したのは、東京都江戸川区に住む20代男性です。男性は1月29日午後3時ごろ、南魚沼市の六日町八海山スキー場のコース外をスノーボードで滑走していたところ、抜けられなくなり110番通報しました。警