お笑いタレントのビビる大木（51）が、29日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。娘とのコミュニケーションの取り方について持論を語った。同番組で“デートしよう”と父親に言われることが嫌だというリスナーからのメッセージを紹介した。10歳と1歳の娘がいる大木は「言わないです、絶対」と切り出し、「俺も思ってるもん、“気持ち悪い”って。親子じゃん」と断言した