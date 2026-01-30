JR東日本によると、午前7時ごろ、常磐線の上野駅で架線が断線したことにより停電が発生した。この影響で、常磐線が上野駅から土浦駅の間の上下線で運転を見合わせている。【映像】荒川の鉄橋上を歩く乗客（実際の様子）北千住駅と綾瀬駅の間にある、荒川にかかる鉄橋の上でも電車が立ち往生。午前9時半すぎ、電車からはしごをつかって線路に降り、北千住駅方面に向かって歩いて避難するたくさんの乗客の姿が見られた。常磐線