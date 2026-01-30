俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。結婚への自身の変化について話した。事前取材のVTRで、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が「理想の夫婦像はあったりしますか」と質問。「できればおじいちゃん、おばあちゃんになっても、キスとか手をつないで歩くとか、憧れるなっていうのはあります。自分の最愛の人、っていうのは憧れますね」と話した。続けて「実