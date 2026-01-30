漫画家の倉田真由美氏が３０日、Ｘで衆院選（２月８日投開票）への投票を呼びかけた。倉田氏は「選挙が終わって、「どこに入れた？」などという会話の際、行ったふりをするのも、行っていないことの言い訳じみたことを言うのも、恥ずかしくないですか？選挙、行きましょう」と投稿。別のＸで「『選挙行っても何も変わらない。目の前の自分の生活を充実させよう』という趣旨のことを言っている人、確かに社会が少々変わっても