●イベント開催記念商品や展示、注目アイテムをチェック! 国民的ヒーローたちが一堂に会するフィギュア展示イベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」が、2026年1月30日から3月23日まで東京・TAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催される。このイベントは「ゴジラ」「ウルトラマン」「仮面ライダー」「エヴァンゲリオン」「機動戦士ガンダム」といった、日本が世界に誇るスーパーヒーローの精密フィギュアを展示し、各作品の魅力を「魂