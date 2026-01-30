シルクロードステークスの攻略POINT 【年齢】４歳は上位人気を信頼！穴は５・６歳 ３着以内30頭中19頭は単勝オッズ10倍未満の馬。 年齢で分けると、４歳馬が９頭、５歳馬と６歳馬が各４頭、７歳以上が２頭となる。 逆に単勝10倍超の３着以内11頭は５歳馬が５頭、６歳馬が３頭、７歳以上が２頭、４歳馬が１頭。 ４歳馬は上位人気馬を信頼、穴なら５・６歳馬。 シルクロードステークス過去10年のデ&