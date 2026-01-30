アユートは、qdcブランド10周年記念モデルのユニバーサルIEM「4Pro」を、2月6日に発売する。価格は110,000円。なお後日受注準備が整い次第、カスタムIEMタイプのリリースも予定している。 qdcブランドが培ってきた技術革新を経てアップデートした、全カスタムメイドバランスドアーマチュア(BA)による4BAドライバー構成。サウンドチューニングには多くのプロフェッショナルとオ